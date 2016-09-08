Чейз Кэри: "Приобретение "Формулы-1" - сделка с низким уровнем риска"

Будущий руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри объяснил, почему корпорация Liberty Media решила приобрести акции "Королевских гонок". До конца первого квартала 2017 года сделка по приобретению всех акций за 8 миллиардов долларов будет завершена, но нынешний генеральный промоутер Берни Экклстоун сохранит пост генерального директора.

– Я очень рад присоединиться к "Формуле-1", – цитирует Motorsport Кэри. – Очевидно, эти гонки добились большого успеха благодаря Экклстоуну. С нетерпением жду начала работы с ним. Мы оба понимаем, что можем вывести это дело на новый уровень. "Формула-1" может расти и развиваться ради болельщиков, команд, партнеров и акционеров, наращивая свой потенциал. Эта сделка – с невероятно низким уровнем риска, потому что уже имеющихся до 2026 года контрактов заключено на сумму 9,3 миллиарда долларов. И мы способны увеличить эту сумму значительно.