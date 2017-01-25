Чейз Кэри: "Понимаю, что отставка могла быть болезненной для Экклстоуна"

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри не исключает, что отставка Берни Экклстоуна с поста генерального промоутера "Королевских гонок" могла стать для него болезненной. По словам нового руководителя "Формулы-1", в этом виде спорта нет места диктатуре.

– Берни провел всю свою взрослую жизнь, руководя гонками, и я прекрасно понимаю, что такие перемены должны быть болезненными для него, – цитирует F1i Кэри. – Мы уважаем то, что он построил. Поэтому предложили ему должность почетного президента. Я искренен, когда говорю, что в будущем нам может понадобиться его совет. Он сам называет себя диктатором. Он держал "Формулу-1" в таком режиме очень долго. Думаю, сейчас нужен новый запуск. Но Берни остается частью семьи.