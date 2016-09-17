Чейз Кэри: "Новые владельцы "Формулы-1" работают с Экклстоуном как одна команда"

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри, занявший этот пост после покупки части коммерческих прав на гонки компанией Liberty Media, посетил паддок во время "Гран-при Сингапура". Он подчеркнул снова, что новые владельцы "Формулы-1" намерены сотрудничать с генеральным промоутером "Королевских гонок" Берни Экклстоуном.

– Я рад оказаться на "Гран-при", чтобы получить конкретное представление о "Формуле-1", – цитирует F1i Кэри. – Это глобальный вид спорта, у которого огромная аудитория. И мы ее хотим увеличить. Особенно за счет американского рынка. "Формула-1" – престижная техническая дисциплина, которая должна вдохновлять поклонников. Мы планируем открыть новые ресурсы финансирования, улучшить взаимодействие посредством соцсетей и масс-медиа. Эта практика нам хорошо знакома. Мы работаем с Экклстоуном как одна команда. Уважаем "Формулу-1" как явление, возникшее в Европе, но которое может процветать и в США.