Чейз Кэри: "Формулу-1" стоит отчасти "американизировать"

Новый глава "Формулы-1" Чейз Кэри отметил, что болельщикам не стоит опасаться "американизации" гонок. По его словам, этому виду спорта нужно придать новое дыхание.

– "Формула-1" в последнее время плохо раскрывалась, – цитирует New York Times Кэри. – Развития мало, маркетингового движения вокруг "Формулы-1" мало. Наша цель – создать оболочку, общую для всего гоночного сообщества атмосферу. Но пока мы ищем соответствующие инструменты. Люди говорят, что мы можем "американизировать" "Формулу-1". Но полностью мы не станем этого делать. Хотя следует быть реалистами и признать, что отчасти "американизировать" этот спорт следует.