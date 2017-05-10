Чейз Кэри: "Формула-1" попала в кризис и нуждается в обновлении"

Генеральный директор "Формулы-1" Чейз Кэри отметил, что компания Liberty Media намерена реформировать гонки, но не в ближайшей перспективе. По его словам, потенциал "Формулы-1" раскрыт сейчас очень слабо.

– Мы считаем, что "Формула-1" попала в большой кризис и нуждается в обновлении, – цитирует AS Кэри. – Но за последние шесть лет "Формула-1" потеряла даже экономический потенциал. Спорт – это тоже бизнес. Мы можем помочь развиваться ему в цифровой сфере, о которой все забывают. Мы хотим уважать историю "Формулы-1", но всегда ищем новые пути. Мои реальные устремления нацелены на 2020 год. Меня больше волнует, каким будет этот спорт через три года, а не через три месяца.