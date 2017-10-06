Чейз Кэри: "Формула-1" должна вернуться в Германию"

Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри отметил, что ведется работа по возвращению "Гран-при Германии" на длительный срок. Этой гонки не было в нынешнем сезоне, она вернется в следующем году, а дальнейшая судьба ее неизвестна.

– Германия очень важна для нас, – цитирует Die Welt Кэри. – Понимаем рост аудитории в Америке и Азии. Но важной основой этого вида спорта является Западная Европа. Германия самая большая и процветающая страна в Западной Европе с большой спортивной историей. Действующий чемпион мира – немец, обладатель Кубка конструкторов тоже из Германии. Мы хотим вернуться в Германию. Нужно изучить возможности. Публично, конечно, я не буду вести переговоры. Обычно публичность приводит к разногласиям и мешает принять решение.