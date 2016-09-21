22:57 21 сентября | ФОРМУЛА-1

Чейз Кэри: "Формула-1" должна проходить в городах наподобие Лос-Анджелеса или Майами"

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Будущий директор "Формулы-1" Чейз Кэри уже рассматривает варианты присутствия гоночной серии в разных регионах США. После покупки "Формулы-1" Liberty Media "Королевские гонки" должны продвинуться на американский рынок.

– Пока слишком рано, чтобы говорить о четком плане, но совершенно очевидно, что мы хотим развивать "Формулу-1" в Америке, – цитирует F1i Кэри. – "Формула-1" должна там присутствовать. Это мировой бренд, поэтому мы должны проводить "Формулу-1" в таких городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Майами. В идеале – во всех крупных городах мира.

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