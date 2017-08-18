Чейз Кэри: "Четыре города США выражали заинтересованность в проведении гонок"

Руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри подтвердил, что число гонок в США может быть увеличено. Сейчас "Гран-при США" проводится в Остине.

– Я часто называл четыре города. Это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Лас-Вегас, – цитирует Racer Кэри. – Это интересные варианты, но понятно, что тут нет публичного обсуждения. Со мной связывались представители всех этих городов, они выражали заинтересованность в "Формуле-1". Но мы должны найти лучшее предложение, оптимальное решение, которое привлечет всех болельщиков. Постараемся договориться с городами.