Чарли Уайтинг: "Сокращение количества обгонов не связано с самими машинами"

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг объяснил, почему в 2017 году обгонов в гонках было в полтора раза меньше, чем в 2016-м. Пилоты считают, что это вызвано новым техническим регламентом, который усложнил обгоны из-за аэродинамических особенностей болидов.

– Я не думаю, что дело в самих машинах, – цитирует F1i Уайтинга. – Тот факт, что три команды значительно лучше других, изолирует лидеров от остальных, лишая нас настоящей борьбы и плотного сражения. Если кто-то сократит отставание от "Мерседеса", "Феррари" и "Ред Булла", конкуренция станет более жесткой, борьбы станет больше. Для "Формулы-1" это не новинка, всегда так было.