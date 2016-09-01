Чарли Уайтинг обсудит с Райкконеном и Феттелем поведение Ферстаппена

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг в преддверии "Гран-при Италии" проведет встречу с пилотами "Феррари" Кими Райкконеном и Себастьяном Феттелем. Как сообщает F1i, он намерен обсудить с гонщиками поведение Макса Ферстаппена, которым Райкконен и Феттель были недовольны после "Гран-при Бельгии". Они жаловались на агрессивное безрассудное поведение голландца из "Ред Булла" на трассе. При этом стюарды не нашли повода для наказания Ферстаппена. Уайтинг хочет обсудить это лично с недовольными гонщиками.