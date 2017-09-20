Чарли Уайтинг: "Аргентина может вернуться в "Формулу-1" в 2019 году"

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг остался доволен визитом в Аргентину на автодром в Буэнос-Айресе. "Гран-при Аргентины" может вернуться впервые с 1998 года в календарь "Формулы-1".

– Я написал подробный отчет о трассе, – цитирует F1i Уайтинга. – Дал указания, что нужно исправить для "Формулы-1". Нужно над многим поработать, потому что наших гонок там не было более 20 лет. Трасса должна стать более быстрой и привлекательной для гонщиков и зрителей. Если все сложится, то Аргентина может вернуться в 2019 году.