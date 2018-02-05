C нового сезона "Формулы-1" грид-герлз заменят на грид-кидз

Владельцы "Формулы-1" приняли решение заменить грид-герлз на грид-кидз, сообщает BBC. Нововведение вступит в силу, начиная с сезона-2018.
Согласно планам боссов "королевских гонок", такое нововведение сделает церемонию перед началом гонок "более настоящей и интересной для болельщиков, особенно молодых". Роль грид-кидз станут выполнять участники соревнований по картингу и гонщики из младших серий, выбранные национальными федерациями по автоспорту.
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___**зачем половина Голландии в конце августа тащится в Бельгию.** Хм...Не знаю. Еще раз тебе говорю- ф-1 удобнее смотреть по тв. Была-бы гонка в Москве, я бы наверное раз в год ходил-бы. Но 20 других гонок смотрел-бы в комфорте.
23:05
Джерри. Без Тома.
Маразм полный? Тогда объясни мне феномен "оранжевого моря"; или зачем половина Голландии в конце августа тащится в Бельгию.
22:43
Джерри. Без Тома.
Не равняй мужчин и детей. Детям нечего делать на наших стадионах, пусть по ТВ смотрят.
22:27
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___Абсолютно ты не права. Футбол гораздо интереснее смотреть на стадионе, а ф-1 как раз по тв. Или на вип-трибуне ,напротив огромного экрана...Ибо сидя на альпийской лужайке и раз в минуту наблюдать проносящиеся вдалеке болиды- маразм полный...
22:16
Джерри. Без Тома.
Кими, молодые гонщики и даже юные картингисты довольно часто видят своих кумиров на разных мероприятиях, коих в контрактах пилотов формулы довольно много. Видят, общаются, фоткаются. Так что, для них это приятным шоком не будет.
22:03
Джерри. Без Тома.
Колобок, что опять не так? Формула и футбол кардинально отличаются в плане того, где это лучше (безопаснее для /детской/ психики) смотреть. Формулу - вживую, сидя под зонтиком на альпийской лужайке, где не слышно матов Феттеля. Футбол - дома, подальше от быдла, что запустит в тебя же файером и не извинится.
21:56
Джерри. Без Тома.
Весёлый, я поняла Вашу идею и частично готова с ней согласиться. Массовый спорт - это не "законсервированная" вечеринка випов. Это то, что должно проникать во все социальные слои. Но ведь не обязательно было одно убирать, а второе внедрять. Если так хочется подростков и юных картингистов на ГП, то их можно было поставить рядом с гонщиками во время прослушивания гимна и доверить им вынесение микрофонов, а девушек оставить на таблички и "коридор". Все можно совместить, было бы желание. И да, Колобок на соседней ветке объяснил, откуда ноги растут у этого решения. Очень обидно, что Америка сначала сама заваривает кашу, а потом не знает, как ее расхлебать. А за пол - нет, не обидно. В данном конкретном случае - нет.
21:50
Джерри. Без Тома.
Томас Бой, а драки на хоккее не раздражают? Я так понимаю, там чуть что не так - и знатный мордобой минуты на 3-4, пока судьи не растащат.
21:39
КолобокКолобков
Иннку понесло...**на каждом гран при запикивают столько мата и демонстрируют столько недетских "шалостей" (средний палец - как один из примеров), что сий спорт у меня ну никак не ассоциируется с детьми.**(с). Ты это...Была на футболе то хоть раз? Я про фанатский сектор то молчу...Там бы тебе средний палец и "мат" изеньки -показалась-бы медом...А всё почему Иннка у нас такая не просвещенная ? Да потому, что в Рязани завод Доширака есть, а нормальной футбольной команды- нет (((
21:26
Kimi_
Интересная идея. Огромный стимул и невероятные ощущения ждут молодых пилотов, они смогут вживую увидеть своих кумиров!!!
21:15
Весёлый©
Джерри. Без Тома. ___ Ну послушайте, если лично Вы поддерживаете развитие Формулы по-прежнему как элитарный клуб во времена пост-патриархата, когда мужики меряются количеством эскорт-спутниц, то ноу проблем(с) (корректировка В. Му). Подростки, как наглядная демонстрация социального лифта и реализации той самой недоступной "американской мечты" куда ближе к социальной справедливости. Да и последние скандалы в Голливуде на эту тему - они не про харрассмент, они про мир, созданный мужчинами и женщин-мебель, т.е. передвигаемый зонтик от солнца на прогреве. Вам за пол не обидно?)
20:52
Thomas_Boy_
Иногда просто эти девушки в мини-юбках начинают раздражать.
20:29
Джерри. Без Тома.
Про ценности и скрепы базарить неохота, правда.
20:28
Джерри. Без Тома.
Даже Колобок вон постоянно говорит, что порно - это полезно, а тут - всего-навсего девушки в мини юбках.)))
20:25
Джерри. Без Тома.
Весёлый, формула - это не контактный зоопарк, куда можно и нужно тащить детей. И не семейное кино 10+. Там на каждом гран при запикивают столько мата и демонстрируют столько недетских "шалостей" (средний палец - как один из примеров), что сий спорт у меня ну никак не ассоциируется с детьми. И что плохого в девушках, вызывающих определённые мысли/желания?
20:23
george64
Ну, раз ломать традиции - так ломать. Тогда надо, чтобы в футболе футболисты с девушками выходили. Ведь где чего убудет... Или пусть с женами выходят. Лишний повод посудачить будет. ))
20:22
Thomas_Boy_
Джерри. Без Тома. ___________ Ну... Сочувствую. Я вот хоккей смотрел больше 30 лет. И мне грустно, что из хоккея в КХЛ убрали, собственно, сам хоккей.
20:16
Джерри. Без Тома.
Томас Бой, а вот я смотрю формулу уже больше 20-ти лет, и мне очень грустно, что постепенно убирают всё, за что я её полюбила. Убирают всё хорошее (дозаправки, борьбу шинников, гонки в сильный дождь, грид гёрлз и др.) и внедряют всё плохое (Halo, тилькедромы, неубиваемые шины, лимиты моторов и др.). Точкой невозврата лично для меня станет гонка, длящаяся полчаса, как кое-кому мечтается. Или две гонки по 20 минут, как тоже кое-кому мечтается. Грид гёрлз - мелочи, но из мелочей всё и складывается.
20:14
Джерри. Без Тома.
Блин, Колобок. Тебе всё хорошо, что с футбола слизано. Но формула - это не футбол, зачем оглядываться на него? Была в формуле какая-то самобытность и даже шик с этими грид гёрлз. Пилоты перед подиумом проходили через "живой коридор", и это было традицией, которая всем нравилась. А теперь будет коридор из детей? И дети же будут выносить микрофоны? Понимаешь, нельзя изменить абсолютно всё и сказать "ничего, привыкните", это нечестно по отношению к фанатам.
20:05
Весёлый©
Джерри. Без Тома. всё, что сделал старый добрый Берни. ____ Что плохого в том, что из Формулы уберут "маркетинг имени Ларри Флинта", назовём это так? А также в отмене подростковой акцентуации на СиП и подачи женщины, как исключительно сексуального объекта?
20:03
Thomas_Boy_
Джерри. Без Тома. ____________ Я где-то писал уже. Формулу не смотрю и потому мне плевать, будут там девчонки или нет. Из хоккея и бокса я бы их убрал. Ну ни к чему они. В баскетболе бы оставил.
19:47
КолобокКолобков
Нормальное решение. На футбольных матчах перед игрой футболистов зачастую приветствуют именно дети- маленькие футболисты в майках играющих команда. Как девочки, так и мальчики. Никого не раздражает. Поэтому я за такое нововведение.
19:46
Джерри. Без Тома.
Томас Бой, раз ты сюда заглянул, обозначь, хотя бы, свои предпочтения. Ибо если ты тоже возлюбил голландскую личинку, то я даже не знаю, чем это лечить.)))
19:42
Джерри. Без Тома.
До сих пор непонятно, чем помешали девушки. Ну, ладно, грид бойз вызвали гнев Тефтелины, и их быстренько убрали. Но и дети на решётке совсем неуместны, пусть они и будут иметь отношение к автоспорту. Создаётся впечатление, что американским боссам обязательно надо выпрыгнуть из штанов, дабы вычистить всё, что сделал старый добрый Берни.
19:39
Джерри. Без Тома.
Весёлый и Томас Бой, вас-то нам тут и не хватало, да.)))
19:33