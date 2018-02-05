C нового сезона "Формулы-1" грид-герлз заменят на грид-кидз

Владельцы "Формулы-1" приняли решение заменить грид-герлз на грид-кидз, сообщает BBC. Нововведение вступит в силу, начиная с сезона-2018.

Согласно планам боссов "королевских гонок", такое нововведение сделает церемонию перед началом гонок "более настоящей и интересной для болельщиков, особенно молодых". Роль грид-кидз станут выполнять участники соревнований по картингу и гонщики из младших серий, выбранные национальными федерациями по автоспорту.

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