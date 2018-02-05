17:40 | Формула-1

C нового сезона "Формулы-1" грид-герлз заменят на грид-кидз

Грид-герлз заменят на грид-кидз. Фото AFP
Грид-герлз заменят на грид-кидз. Фото AFP
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Владельцы "Формулы-1" приняли решение заменить грид-герлз на грид-кидз, сообщает BBC. Нововведение вступит в силу, начиная с сезона-2018.

Согласно планам боссов "королевских гонок", такое нововведение сделает церемонию перед началом гонок "более настоящей и интересной для болельщиков, особенно молодых". Роль грид-кидз станут выполнять участники соревнований по картингу и гонщики из младших серий, выбранные национальными федерациями по автоспорту.

"Формула-1" ввела запрет на девушек. Это плохо?

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КОММЕНТАРИИ (25)
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КолобокКолобков

Джерри. Без Тома.___**зачем половина Голландии в конце августа тащится в Бельгию.** Хм...Не знаю. Еще раз тебе говорю- ф-1 удобнее смотреть по тв. Была-бы гонка в Москве, я бы наверное раз в год ходил-бы. Но 20 других гонок смотрел-бы в комфорте.

23:05

Джерри. Без Тома.

Маразм полный? Тогда объясни мне феномен "оранжевого моря"; или зачем половина Голландии в конце августа тащится в Бельгию.

22:43

Джерри. Без Тома.

Не равняй мужчин и детей. Детям нечего делать на наших стадионах, пусть по ТВ смотрят.

22:27

КолобокКолобков

Джерри. Без Тома.___Абсолютно ты не права. Футбол гораздо интереснее смотреть на стадионе, а ф-1 как раз по тв. Или на вип-трибуне ,напротив огромного экрана...Ибо сидя на альпийской лужайке и раз в минуту наблюдать проносящиеся вдалеке болиды- маразм полный...

22:16

Джерри. Без Тома.

Кими, молодые гонщики и даже юные картингисты довольно часто видят своих кумиров на разных мероприятиях, коих в контрактах пилотов формулы довольно много. Видят, общаются, фоткаются. Так что, для них это приятным шоком не будет.

22:03

Джерри. Без Тома.

Колобок, что опять не так? Формула и футбол кардинально отличаются в плане того, где это лучше (безопаснее для /детской/ психики) смотреть. Формулу - вживую, сидя под зонтиком на альпийской лужайке, где не слышно матов Феттеля. Футбол - дома, подальше от быдла, что запустит в тебя же файером и не извинится.

21:56

Джерри. Без Тома.

Весёлый, я поняла Вашу идею и частично готова с ней согласиться. Массовый спорт - это не "законсервированная" вечеринка випов. Это то, что должно проникать во все социальные слои. Но ведь не обязательно было одно убирать, а второе внедрять. Если так хочется подростков и юных картингистов на ГП, то их можно было поставить рядом с гонщиками во время прослушивания гимна и доверить им вынесение микрофонов, а девушек оставить на таблички и "коридор". Все можно совместить, было бы желание. И да, Колобок на соседней ветке объяснил, откуда ноги растут у этого решения. Очень обидно, что Америка сначала сама заваривает кашу, а потом не знает, как ее расхлебать. А за пол - нет, не обидно. В данном конкретном случае - нет.

21:50

Джерри. Без Тома.

Томас Бой, а драки на хоккее не раздражают? Я так понимаю, там чуть что не так - и знатный мордобой минуты на 3-4, пока судьи не растащат.

21:39

КолобокКолобков

Иннку понесло...**на каждом гран при запикивают столько мата и демонстрируют столько недетских "шалостей" (средний палец - как один из примеров), что сий спорт у меня ну никак не ассоциируется с детьми.**(с). Ты это...Была на футболе то хоть раз? Я про фанатский сектор то молчу...Там бы тебе средний палец и "мат" изеньки -показалась-бы медом...А всё почему Иннка у нас такая не просвещенная ? Да потому, что в Рязани завод Доширака есть, а нормальной футбольной команды- нет (((

21:26

Kimi_

Интересная идея. Огромный стимул и невероятные ощущения ждут молодых пилотов, они смогут вживую увидеть своих кумиров!!!

21:15

Весёлый©

Джерри. Без Тома. ___ Ну послушайте, если лично Вы поддерживаете развитие Формулы по-прежнему как элитарный клуб во времена пост-патриархата, когда мужики меряются количеством эскорт-спутниц, то ноу проблем(с) (корректировка В. Му). Подростки, как наглядная демонстрация социального лифта и реализации той самой недоступной "американской мечты" куда ближе к социальной справедливости. Да и последние скандалы в Голливуде на эту тему - они не про харрассмент, они про мир, созданный мужчинами и женщин-мебель, т.е. передвигаемый зонтик от солнца на прогреве. Вам за пол не обидно?)

20:52

Thomas_Boy_

Иногда просто эти девушки в мини-юбках начинают раздражать.

20:29

Джерри. Без Тома.

Про ценности и скрепы базарить неохота, правда.

20:28

Джерри. Без Тома.

Даже Колобок вон постоянно говорит, что порно - это полезно, а тут - всего-навсего девушки в мини юбках.)))

20:25

Джерри. Без Тома.

Весёлый, формула - это не контактный зоопарк, куда можно и нужно тащить детей. И не семейное кино 10+. Там на каждом гран при запикивают столько мата и демонстрируют столько недетских "шалостей" (средний палец - как один из примеров), что сий спорт у меня ну никак не ассоциируется с детьми. И что плохого в девушках, вызывающих определённые мысли/желания?

20:23

george64

Ну, раз ломать традиции - так ломать. Тогда надо, чтобы в футболе футболисты с девушками выходили. Ведь где чего убудет... Или пусть с женами выходят. Лишний повод посудачить будет. ))

20:22

Thomas_Boy_

Джерри. Без Тома. ___________ Ну... Сочувствую. Я вот хоккей смотрел больше 30 лет. И мне грустно, что из хоккея в КХЛ убрали, собственно, сам хоккей.

20:16

Джерри. Без Тома.

Томас Бой, а вот я смотрю формулу уже больше 20-ти лет, и мне очень грустно, что постепенно убирают всё, за что я её полюбила. Убирают всё хорошее (дозаправки, борьбу шинников, гонки в сильный дождь, грид гёрлз и др.) и внедряют всё плохое (Halo, тилькедромы, неубиваемые шины, лимиты моторов и др.). Точкой невозврата лично для меня станет гонка, длящаяся полчаса, как кое-кому мечтается. Или две гонки по 20 минут, как тоже кое-кому мечтается. Грид гёрлз - мелочи, но из мелочей всё и складывается.

20:14

Джерри. Без Тома.

Блин, Колобок. Тебе всё хорошо, что с футбола слизано. Но формула - это не футбол, зачем оглядываться на него? Была в формуле какая-то самобытность и даже шик с этими грид гёрлз. Пилоты перед подиумом проходили через "живой коридор", и это было традицией, которая всем нравилась. А теперь будет коридор из детей? И дети же будут выносить микрофоны? Понимаешь, нельзя изменить абсолютно всё и сказать "ничего, привыкните", это нечестно по отношению к фанатам.

20:05

Весёлый©

Джерри. Без Тома. всё, что сделал старый добрый Берни. ____ Что плохого в том, что из Формулы уберут "маркетинг имени Ларри Флинта", назовём это так? А также в отмене подростковой акцентуации на СиП и подачи женщины, как исключительно сексуального объекта?

20:03

Thomas_Boy_

Джерри. Без Тома. ____________ Я где-то писал уже. Формулу не смотрю и потому мне плевать, будут там девчонки или нет. Из хоккея и бокса я бы их убрал. Ну ни к чему они. В баскетболе бы оставил.

19:47

КолобокКолобков

Нормальное решение. На футбольных матчах перед игрой футболистов зачастую приветствуют именно дети- маленькие футболисты в майках играющих команда. Как девочки, так и мальчики. Никого не раздражает. Поэтому я за такое нововведение.

19:46

Джерри. Без Тома.

Томас Бой, раз ты сюда заглянул, обозначь, хотя бы, свои предпочтения. Ибо если ты тоже возлюбил голландскую личинку, то я даже не знаю, чем это лечить.)))

19:42

Джерри. Без Тома.

До сих пор непонятно, чем помешали девушки. Ну, ладно, грид бойз вызвали гнев Тефтелины, и их быстренько убрали. Но и дети на решётке совсем неуместны, пусть они и будут иметь отношение к автоспорту. Создаётся впечатление, что американским боссам обязательно надо выпрыгнуть из штанов, дабы вычистить всё, что сделал старый добрый Берни.

19:39

Джерри. Без Тома.

Весёлый и Томас Бой, вас-то нам тут и не хватало, да.)))

19:33