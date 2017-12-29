Бывший инженер Шумахера: "Именно Шумахер вывел "Феррари" на победный путь"

Бывший гоночный инженер Михаэля Шумахера Лука Балдиссери подчеркнул, что именно немец стал залогом успеха "Феррари" на рубеже веков. Также он отметил, что сын семикратного чемпиона мира очень похож на своего отца.

– Михаэль встал во главе команды, создал атмосферу, которая позволила всем объединиться и работать в гармонии, – цитирует Gazzetta dello Sport Балдиссери. – Он вывел команду на победный путь. Никто не мог сплотить "Феррари" так, как это сделал Шумахер. Для меня самым ярким моментом стал наш первый чемпионский титул, завоеванный в Сузуке в 2000-м. До этого гонщики "Ферарри" не побеждали в чемпионате 21 год.

Это было очень трогательно. В чем-то Мик похож на своего отца. Я даже несколько раз называл его Михаэлем по рации! Как и отец, он стремится детально разобраться во всех технических нюансах. Ему не всегда было просто все это понять, это приводило к дискуссиям.

Что касается здоровья Михаэля, то это искушение, которому я всегда сопротивлялся. Я разговаривал с Миком об отце только тогда, когда хотел узнать, какой могла бы быть реакция Михаэля в той или иной ситуации.

Напомним, Шумахер продолжает восстанавливаться в своем швейцарском доме после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.