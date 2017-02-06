20:52 6 февраля | ФОРМУЛА-1

Бывший глава ФИА считает, что болиды "Формулы-1" нужно делать медленнее, а не быстрее

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Бывший президент ФИА Макс Мосли считает, что "Формула-1" начала развиваться в неверном направлении. Новый технический регламент позволит болидам улучшить время прохождения круга на пять секунд.

– Новый технический регламент ведет "Формулу-1" не туда, – цитирует F1i Мосли. – Я бы двигался в обратном направлении, снизив аэродинамические нагрузки. Все решения направлены на ускорение машин, что вызывает ряд закономерных вопросов. Это заставляет задуматься о том, чем занималась ФИА в последние 40 или 50 лет, стремясь сделать машины более безопасными. Замедление и безопасность идут рука об руку, а скорость – это опасность.

 

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