Бывший глава ФИА считает, что болиды "Формулы-1" нужно делать медленнее, а не быстрее

Бывший президент ФИА Макс Мосли считает, что "Формула-1" начала развиваться в неверном направлении. Новый технический регламент позволит болидам улучшить время прохождения круга на пять секунд.

– Новый технический регламент ведет "Формулу-1" не туда, – цитирует F1i Мосли. – Я бы двигался в обратном направлении, снизив аэродинамические нагрузки. Все решения направлены на ускорение машин, что вызывает ряд закономерных вопросов. Это заставляет задуматься о том, чем занималась ФИА в последние 40 или 50 лет, стремясь сделать машины более безопасными. Замедление и безопасность идут рука об руку, а скорость – это опасность.