Брендон Хартли: "Взволнован перед своим вторым "Гран-при"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли назвал трассу "Гран-при Мексики" отличной, добавив, что она ему нравится. Новозеландец надеется, что свободные практики помогут ему перед гонкой в Мехико.

Напомним, после "Гран-при США" руководство "Ред Булла" отстранило Даниила Квята от гонок в составе "Торо Россо" сразу после завершения этапа в Остине. Консультант австрийской команды Хельмут Марко сообщил, что не видит будущего для российского пилота в "Формуле-1", а сезон в дочерней команде "быков" закончат Хартли и Пьер Гасли.

– Я взволнован перед вторым для себя "Гран-при" "Формулы-1", – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Хартли. – На прошлой неделе было здорово поучиться в Остине. Теперь я смотрю вперед и надеюсь извлечь уроки из свободных практик в Мехико. Это отличная трасса с точки зрения движения. Мне здесь очень нравится.

"Гран-при Мексики" пройдет с 27 по 29 октября. Первая практика состоится в пятницу, начало – 18.00 по московскому времени.

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