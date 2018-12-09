Брендон Хартли: "В "Формуле-1" слишком много денег и политики"

Новозеландский пилот Брендон Хартли выразил разочарование тем, как ведется работа в "Формуле-1". 29-летний гонщик в этом году выступал за "Торо Россо", но контракт с ним не был продлен.

– Однажды я все расскажу, – цитирует Grand Prix Хартли. – Есть политика, которая мне не нравится. С самого начала сезона ходили какие-то слухи, что меня удивляло, поскольку я считал, что подписал долгосрочный контракт. В таких обстоятельствах другие сломались бы, но я стал только сильнее.

Могу сказать, что "Формула-1" очень сложна, в ней много денег и политики, а причины, по которым пилоты приходят или уходят, не зависят от гонщиков и их скорости.