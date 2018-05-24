11:41 | Формула-1

Брендон Хартли: "Удивился разговорам о том, что могу уйти из "Торо Россо"

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Пилот "Торо Россо"  Брендон Хартли отметил, что с удивлением столкнулся со слухами о том, что может покинуть команду. На его место могут взять Паскаля Верляйна, поскольку результаты новозеландца с начала сезона разочаровывают руководство команды.

– Я удивился, узнав о таких слухах, – цитирует F1i Хартли. – У меня есть контракт до конца сезона. В "Формуле-1" много разных слухов. Но гонщикам лучше не придавать этому большого значения. Я знаю, что команда меня поддерживает. Я много работаю, чтобы улучшить результаты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kortvv

С-Э, где мой комментарий?

13:06

КолобокКолобков

у изьки спроси как там что...

12:27

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