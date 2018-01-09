Брендон Хартли: "У меня есть соглашение с "Порше", но я сосредоточусь только на "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли отметил, что не будет выступать в 2018 году в других гоночных сериях. Новозеландец по ходу прошлого сезона в "Торо Россо" сменил Даниила Квята, подписав на предстоящий сезон полноценный контракт.

– У меня еще есть соглашение с "Порше", но я не буду заниматься никакими гонками, кроме "Формулы-1", – цитирует F1Today Хартли. – Думаю, это разумное решение. Мне нужна полная концентрация. Буду прилагать максимальные усилия для достижения цели. Я получил большой шанс, и им нужно пользоваться.