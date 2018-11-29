Брендон Хартли: "У меня есть неоконченные дела в "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли считает незавершенной свою миссию в "Формуле-1". Контракт с новозеландцем, который присоединился к команде в конце 2017 года, не был продлен.

– Я покидаю гонки с высоко поднятой головой, – цитирует F1i Хартли. – Горжусь своей историей и путешествием. Но есть ощущение, что я оставил неоконченные дела в "Формуле-1". Это лишь пауза. Я уверен, что жесткие ситуации делают вас только сильнее и сплачивают людей вокруг вас. Хочу поблагодарить всех членов команды "Торо Россо". Мне понравилось с ними работать. Я ценю и поддержку, которую получал по всему миру.