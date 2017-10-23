Брендон Хартли: "Пока не думал, вернусь ли за руль "Торо Россо"

Дебютант "Торо Россо" Брендон Хартли остался доволен гонкой "Гран-при США". Новозеландец занял 13-е место в первой гонке в карьере в "Формуле-1".

– Это было тяжело, но я ни о чем не жалею, – цитирует F1i Хартли. – Вероятно, я даже не успею осознать все, что произошло в этот уик-энд. Старт гонки не задался, однако потом я нашел правильны ритм. Особенно на последних кругах. В любом случае я наслаждался каждым моментом гонки. Надеюсь повторить этот опыт в будущем. Но пока не думал о том, вернусь ли за руль "Торо Россо".