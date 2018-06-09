Брендон Хартли: "Не вижу смысла комментировать слухи"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли отметил, что не обращает внимания на слухи о его возможном уходе из команды. Ранее появилась информация, что "Торо Россо" ищет ему замену.

– Второй уик-энд подряд меня спрашивают о слухах, – цитирует F1Today Хартли. – Но их не стоит комментировать. Я сосредоточен на работе. У меня есть контракт, я знаю его сроки, знаю свои способности, знаю свою скорость. В Монако мне не повезло в квалификации, а в целом уик-энд был хороший. Я не говорил с Францем Тостом, но полностью сосредоточен на своих задачах. Не вижу смысла обсуждать слухи.