Брендон Хартли: "Мне сказали, что Гасли меня пропустит, но он этого не сделал"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли не понял поведения своего партнера по команде Пьера Гасли, который отказался пропустить его в гонке "Гран-при Бразилии" по приказу из боксов. Француз, занимавший в тот момент 11-е место, ехал медленнее на изношенной резине, но не стал пропускать новозеландца на свежих шинах, игнорируя приказы, после чего Хартли его все же обошел, но в гоночном режиме.

– Я быстро догонял Гасли и спросил у команды, что делать дальше, – цитирует F1Today Хартли. – Предполагал три возможных сценария: бороться на трассе, удерживать позиции или обменяться ими. Мне сказали, что он меня пропустит, потому что я отбивался от Сайнса, преследовавшего нас. Я не атаковал именно поэтому. Было четыре или пять моментов, когда он мог меня пропустить, но не делал этого. Я не понимал, что происходит. В итоге я сам совершил чистый обгон, повредив при этом шины, что в итоге не принесло ни мне, ни ему пользы.