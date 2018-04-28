Брендон Хартли: "Извиняюсь, что чуть не спровоцировал большую аварию"

Гонщик "Торо Россо" Брендон Хартли прокомментировал эпизод во время квалификации "Гран-при Азербайджана". Новозеландец из-за проблем с болидом резко сбросил скорость прямо перед "носом" Пьера Гасли. Француз успел увернуться, заехать в зону безопасности и прошептать "чудесно, ***" после остановки.

– В одном из поворотов я зацепил стену и понял, что с машиной что-то не так, – приводит Sky Sports слова Хартли. – Я сбросил скорость почти вдвое. Я не знал, что Пьер так близко. И в этом проблема трасс, где стены очень близко – из-за них не видно приближающихся гонщиков.

Должен перед ним извиниться, что оказался на пути и чуть не спровоцировал большую аварию. Это была гигантская ошибка, просто катастрофа, мне очень жаль.