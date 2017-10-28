Брендон Хартли: "Давление на меня возрастает"

Пилот "Торо Россо" Брендон Хартли надеется удачно выступить на "Гран-при Мексики". Для новозеландца это будет вторая гонка в карьере, он заменил в команде Даниила Квята.

– Очевидно, что давление возрастает, – цитирует ESPN Хартли. – Еще в Остине стало понятно, что с меня будет большой спрос. Я сделаю все возможное, чтобы сохранять концентрацию. В первую очередь я сам оказываю на себя давление. Мне важно как можно скорее собрать все аспекты хорошего пилотирования воедино и показывать высокую скорость на трассе. Эти машины очень тяжелы в управлении. Мне приходится многому учиться.