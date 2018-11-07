Бразилец Сетте Камара стал тест-пилотом "Макларена"

20-летний бразильский гонщик Серджио Сетте Камара подписал контракт с "Маклареном", сообщает Autosport. Он будет функции тестового пилота и гонщика по развитию.

В нынешнем сезоне гонщик выступает за Carlin в "Формуле-2" в качестве напарника Ландо Норриса, который в следующем году дебютирует в роли боевого гонщика Ф-1 в команде.

Ранее бразилец состоял в молодежной программе "Ред Булл" и участвовал в тестах с "Торо Россо" в 2016 году. В конце того сезона он потерял место в программе, финишировав 11-м в Европейской Ф-3.

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