Браун стал исполнительным директором "Макларена"

"Макларен" подтвердил, что исполнительным директором команды стал Зак Браун. Его назначение стало частью общей реструктуризации руководства, которая затеяна после отставки Рона Денниса, отработавшего в "Макларене" 35 лет. В команде отмечают, что Браун не берет на себя функции Денниса – они будут распределены между разными руководителями.

45-летний Браун был основателем Just Marketing International – крупнейшей в мире автоспорта маркетинговой фирмы. В этом году он покинул пост генерального директора группы CSM Sport & Entertainment, чтобы заняться работой в "Формуле-1".