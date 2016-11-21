23:07 21 ноября | ФОРМУЛА-1

Браун стал исполнительным директором "Макларена"

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"Макларен" подтвердил, что исполнительным директором команды стал Зак Браун. Его назначение стало частью общей реструктуризации руководства, которая затеяна после отставки Рона Денниса, отработавшего в "Макларене" 35 лет. В команде отмечают, что Браун не берет на себя функции Денниса – они будут распределены между разными руководителями.

45-летний Браун был основателем Just Marketing International – крупнейшей в мире автоспорта маркетинговой фирмы. В этом году он покинул пост генерального директора группы CSM Sport & Entertainment, чтобы заняться работой в "Формуле-1".

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