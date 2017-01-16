Боттас заменил Росберга в "Мерседесе"

Валттери Боттас стал пилотом "Мерседеса", сообщает BBC. 27-летний финн заменил в команде чемпиона мира-2016 Нико Росберга. Партнером Боттаса будет трехкратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон. Боттас с 2013 года выступал в "Формуле-1" за "Уильямс". Валттери Боттас провел 77 гонок, лучший результат в карьере - вторые места на "Гран-при Великобритании" и "Гран-при Германии" в 2014 году. В личном зачете он занимал 17-е место в сезоне-2013, 4-е в 2014 году, 5-е в 2015-м, а в минувшем сезоне показал восьмой результат.

В "Уильямсе" Боттаса заменит 22-летний Паскаль Верляйн, тестовый пилот "Мерседеса" последние три сезона.