Боттас показал лучшее время во второй день тестов, Мазепин - пятый

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне. Финн проехал 139 кругов. Второй результат показал Антонио Джовинацци на "Феррари", который проехал 148 кругов. Замкнул тройку Ландо Норрис на "Макларене".

Отметим, что россиянин Никита Мазепин на "Форс Индии" проехал 112 кругов и покзал пятое время. За рулем "Уильямса" работал только Роберт Кубица, который показал восьмое время, проехав 123 круга.