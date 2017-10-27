Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Мексики". Вторым был его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Далее в полном составе расположились "Ред Булл" и "Феррари".

Отметим, что из-за технических проблем не показал никакого времени пилот "Макларена" Стоффель Вандорн.