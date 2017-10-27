19:37 | Формула-1

Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Мексики"

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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Мексики". Вторым был его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Далее в полном составе расположились "Ред Булл" и "Феррари".

Отметим, что из-за технических проблем не показал никакого времени пилот "Макларена" Стоффель Вандорн.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Смотрел последние полчаса. Бренда вообще не выезжала. А какое-то мексиканское чучело ( не Перес ) раздраконил машину Окона. Не пойму- ради чего это делают команды. Ряди дого, чтобы прогнуться перед мексиканцами выпускают на трассу какое-то отребье...Как результат - машина в хлам...

19:43