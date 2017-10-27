Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Мексики". Вторым был его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Далее в полном составе расположились "Ред Булл" и "Феррари".
Отметим, что из-за технических проблем не показал никакого времени пилот "Макларена" Стоффель Вандорн.
INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP1): A successful morning for @MercedesAMGF1 #MexicoGP 🇲🇽 #FP1 pic.twitter.com/GXdMM3hfON– Formula 1 (@F1) 27 октября 2017 г.
КолобокКолобков
Смотрел последние полчаса. Бренда вообще не выезжала. А какое-то мексиканское чучело ( не Перес ) раздраконил машину Окона. Не пойму- ради чего это делают команды. Ряди дого, чтобы прогнуться перед мексиканцами выпускают на трассу какое-то отребье...Как результат - машина в хлам...
19:43