Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Испании, Сироткин не выступал

Первое место в первой свободной практике Гран-при Испании занял пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. В тройку лучших также вошли Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Себастьян Феттель ("Феррари").
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин в первом заезде не участвовал. Вместо него участие принял Роберт Кубица, который показал 19-е время.
Барселона (Испания)
Гран-при Испании
Первая свободная практика
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.18,148 (32 круга)
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,849 (22)
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,950 (24)
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,039 (26)
5. Кими Райкконен ("Феррари") +1,351 (19)
6. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,710 (26)
7. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +1,723 (11)
8. Ромен Грожан ("Хаас") +1,758 (24)
9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1,935 (28)
10. Пьер Гасли ("Торо Россо") +2,360 (29)
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,489 (28)
12. Шарль Леклер ("Заубер") +2,517 (23)
13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,776 (36)
14. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,836 (18)
15. Карлос Сайнс ("Рено") +2,905 (28)
16. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +2,996 (27)
17. Нико Хюлькенберг ("Рено") +3,011 (26)
18. Брендон Хартли ("Торо Россо") +3,225 (28)
19. Роберт Кубица ("Уильямс") +3,362 (24)
20. Лэнс Стролл ("Уильямс") +4,608 (15)
Дополнительная информация
- Льюис Хэмилтон
- Роберт Кубица
- Себастьян Феттель
- Фернандо Алонсо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Ромен Грожан
- Серхио Перес
- Карлос Сайнс
- Сергей Сироткин
- Кевин Магнуссен
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Эстебан Окон
- Лэнс Стролл
- Пьер Гасли
- Брендон Хартли
- Маркус Эрикссон