Боттас опередил Хэмилтона на 19 тысячных в квалификации "Гран-при Австрии"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл квалификацию "Гран-при Австрии". Финн на 19 тысячных опередил своего партнера по немецкой команде Льюиса Хэмилтона.

Чемпионат мира

9-й этап

"Гран-при Австрии"

Квалификация

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.03,130

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.03,149

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.03,464

4. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.03,660

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.03,840

6. Ромэн Грожан (Франция, Haas) - 1.03,892

7. Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.03,996

8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.04,051

9. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.04,725

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.05,019

11. Эстебан Окон (Франция, Force India)

12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

13. Шарль Леклер (Монако, Sauber)

14. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

15. Лэнс Стролл (Канада, Williams)

16. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren)

17. Серхио Перес (Мексика, Force India)

18. Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams

19. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso)

20. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber)