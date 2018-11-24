Боттас не беспокоится о своем будущем в "Мерседесе" после 2019 года

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что не беспокоится по поводу своего будущего в команде. Финн имеет контракт с "Мерседесом" до конца 2019 года, и многие прогнозируют, что в 2020 году его сменит Эстебан Окон.

– Меня это не беспокоит, – цитирует Grand Prix Боттаса. – В "Формуле-1" всегда ходят разные разговоры. Понятно, что каждый пилот хочет использовать свой шанс. Но не моя работа беспокоиться об этом. У меня отличные отношения со всеми в команде. Мы ничего не скрываем друг от друга. Если в следующем сезоне я достигну всех целей, все будет хорошо. Если не получится, то команда сама решит, что делать. Так и должно быть в спорте.