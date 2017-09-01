Боттас - лучший на второй практике "Гран-при Италии"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время на второй тренировке "Гран-при Италии". Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 18-м.
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время на второй тренировке "Гран-при Италии". Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 18-м.
КолобокКолобков
18 ??????????? Как так??????????? Необходимо батюшку в Монцу отправить и машину оствятить!!! И ленточку георгиевскую на зеркало!!! Тогда попрет!!! #изяверим
17:37