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16:51 | ФОРМУЛА-1

Боттас - лучший на второй практике "Гран-при Италии"

Пилот "Мерседеса" Валттери БОТТАС. Фото AFP
Пилот "Мерседеса" Валттери БОТТАС. Фото AFP
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Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время на второй тренировке "Гран-при Италии". Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 18-м.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

18 ??????????? Как так??????????? Необходимо батюшку в Монцу отправить и машину оствятить!!! И ленточку георгиевскую на зеркало!!! Тогда попрет!!! #изяверим

17:37