15:52 | ФОРМУЛА-1

Боттас и Стролл будут выступать за "Уильямс" в сезоне-2017

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Валттери Боттас и Лэнс Стролл будут выступать за "Уильямс" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Для финна этот год станет четвертым в составе "Уильямса", тогда как 18-летнего Стролла, ставшего чемпионом европейской "Формулы-3", ждет дебют в "Королевских гонках". Отметим, что Лэнс является сыном миллиардера Лоуренса Стролла.

Канадец займет в "Уильямсе" место Фелипе Массы, который по окончании текущего сезона завершит карьеру.

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