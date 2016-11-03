Боттас и Стролл будут выступать за "Уильямс" в сезоне-2017

Валттери Боттас и Лэнс Стролл будут выступать за "Уильямс" в следующем сезоне, сообщает пресс-служба команды. Для финна этот год станет четвертым в составе "Уильямса", тогда как 18-летнего Стролла, ставшего чемпионом европейской "Формулы-3", ждет дебют в "Королевских гонках". Отметим, что Лэнс является сыном миллиардера Лоуренса Стролла.

Канадец займет в "Уильямсе" место Фелипе Массы, который по окончании текущего сезона завершит карьеру.