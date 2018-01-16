Борис Ротенберг: "Выступление Сироткина за "Уильямс" окажет заметное влияние на российский автоспорт"

Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что выступление Сергея Сироткина за "Уильямс" порадует российских болельщиков и окажет большое влияние на развитие автоспорта в стране. Напомним, что контракт с 22-летним россиянином рассчитан на один год.

– Участие российских пилотов в ключевых автоспортивных соревнованиях – одна из задач, которая стоит перед нами, – цитирует сайт SMP Racing Ротенберга. – В 2018 году мы делаем очередной̆ шаг, уверенно поднимаемся на новый, высший уровень развития программы: дебютируем в "Формуле-1", где за рулем автомобиля команды "Уильямс" выступит Сироткин. Это событие, несомненно, порадует российских болельщиков и окажет заметное влияние на развитие российского автоспорта.