Борис Ротенберг: "В "Рено" на Сироткина серьезно рассчитывают"

Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что команда "Формулы-1" "Рено" всерьез рассчитывает на российского гонщика Сергея Сироткина. По его словам, на этого пилота ориентируются даже больше, чем на некоторых заводских пилотов. Воспитанник программы SMP Racing Сироткин в апреле 2016 года стал тестовым пилотом "Рено".

- Сережа – очень быстрый пилот, но немного нестабильный, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Думаю, что предстоящий сезон будет для него самым показательным. Он уже повзрослел и продолжит взрослеть, психологические моменты будут меньше над ним довлеть, и он сделает свои результаты более стабильными. Как вы видели, он, например, в первой гонке едет в лидерах, а в следующей какие-то моменты не позволяют ему достигать такого же результата. Будет стабильность – будет лучший результат.

Он очень быстрый пилот, знающий пилот. В том же "Рено" на него серьезно рассчитывают в том же построении машины, настройке технических данных машины под каждую трассу. Они ориентируются на него больше даже, чем на некоторых заводских пилотов.