Борис Ротенберг: "Сироткин провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100%"

Российский миллиардер и глава программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг считает, что россиянин Сергей Сироткин провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100% и полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Он также добавил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты продолжения карьеры Сироткина.

- Мы приняли решение не участвовать в чемпионате мира Формула 1 в рамках совместного проекта с командой Williams Martini Racing, – приводит SMP Racing слова Ротенберга. – Мы были неприятно удивлены тем уровнем, на котором оказалась команда в начале сезона. Прогресс машины также оказался недостаточно высоким.

Несмотря на это, Сергей провел хороший сезон в тех условиях, в которых оказался, выложился на 100% и полностью выполнил поставленные перед ним задачи. Мы довольны его работой и в настоящее время рассматриваем различные варианты продолжения карьеры Сергея. Он обязательно проведёт много гонок в составе SMP Racing. О своем решении мы объявим в ближайшее время.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в этом сезоне и перед последней гонкой набрал меньше всех очков - одно. Единственный балл он завоевал на "Гран-при Италии". Сироткин финишировал 11-м, но поднялся на 10-е место благодаря дисквалификации Ромена Грожана.