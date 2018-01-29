Борис Ротенберг - об отце Стролла и конкуренции: "Сироткин все равно будет ехать на результат"

Основатель и глава программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг в интервью "Фонтанке" сказал о подготовке совместных проектов с "Уильямс", за который начиная с сезона-2018 будет выступать Сергей Сироткин. По его словам, российский гонщик в "Формуле-1" будет постоянно работать на результат.

– Первый пилот "Уильямса" Лэнс Стролл. Его папа один из совладельцев команды. Этот факт не сыграет против Сироткина?

– Я считаю, что нет. Понятно, что хоть они и одна команда, но на трассе каждый сам за себя. Сережа тоже такой человек, что он все равно будет ехать на результат. Я ему тоже об этом говорю, что каждая гонка для него теперь должна быть как финальная. Хотя, естественно, мы будем помогать "Уильямсу", чтобы машина ехала быстрее.

– А вам есть что предложить "Уильямсу" в технологическом плане?

– Ну мы же строили свои машины. Они готовят машину сами, но у нас будут совместные проекты.

– Ни для кого не секрет, что в автоспорте часто первому пилоту дается вся лучшая техника. Не будет ли здесь такой же ситуации?

– Машина-то одна, здесь ничего специально не подкрутишь.

– Двигатель установят чуть хуже.

– Нет, такого не может быть. Каждый пилот будет подстраивать машину под себя.

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