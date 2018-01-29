Борис Ротенберг: "Команда SMP Racing в "Формуле-1" – это мечта"

Основатель и глава SMP Racing Борис Ротенберг в интервью "Фонтанке" сказал, что доволен прогрессом программы развития российского автоспорта. По его словам, главная победа – работа всех членов команды ради общего блага.

– Вы уже говорили, что SMP Racing теперь представлена на всех уровнях автоспорта – от картинга до "Формулы-1". Куда будете стремиться теперь?

– Стремиться всегда есть куда. Главное, что мы создали замкнутый цикл, который дал такой результат. Я всю жизнь привык работать в команде. Для меня команда – это главное. Когда мы впервые победили в LMS (Le Mans Series. – Прим. "СЭ"), Витька Шайтар в интервью сказал: "Мы создали команду. У нас один за всех и все за одного". Для меня эти слова были как бальзам на сердце. У нас нет различий. Если ты внутри – все работают на тебя, и ты работаешь на всех. Вот это самая главная победа.

– Может, следующая ступенька – создание команды SMP Racing для участия в "Формуле-1"?

– Это такая мечта. Будем смотреть, как сейчас поедет наша машина BR1, насколько мы сможем ее развивать. Но я всегда говорил, что мы не стремимся в "Формулу-1". Потому что это очень политизированная история, которая не получится, если не будет поддержки с разных сторон.