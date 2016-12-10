12:07 | ФОРМУЛА-1

Боб Фернли: "Форс Индия" нацелилась на третье место в следующем сезоне"

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Заместитель руководителя "Форс Индии" Боб Фернли считает, что его команда может в следующем сезоне занять третье место в Кубке конструкторов. В нынешнем сезоне "Форс Индия" стала четвертой.

– Мы подходили к этому сезону с целью зацепиться за четвертое место, но рассчитывали на пятое, – цитирует F1i Фернли. – В следующем сезоне мы должны нацеливаться на третье место, готовясь к четвертому. Хотя всегда есть риск, когда строишь такие планы. У других команд значительно большие финансовые ресурсы, но мы ставим против них свою команду техников и инженеров.

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