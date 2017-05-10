Боб Фернли: "Форс Индия" может обойти "Ред Булл"

Заместитель главы "Форс Индии" Боб Фернли отметил, что команда намерена обновить болид к "Гран-при Испании". По его словам, это позволит побороться с "Ред Буллом" за третье место в Кубке конструкторов.

– Если все пойдет по плану в Барселоне, мы можем обойти "Ред Булл", – цитирует Motorsport Фернли. – Мы не должны забывать, что другие команды тоже не стоят на месте. Нам нужно быть осторожными в оценках. Сначала нужно убедиться, что мы уверенно стоим на четвертом месте. Потом можно двигаться дальше. Первые четыре гонки получились превосходными для нас. Надеюсь, все пойдет в том же ритме.