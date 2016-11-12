09:39 | ФОРМУЛА-1

Боб Белл: "Рено" выполнила пятничную программу, несмотря на проблемы Сироткина"

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Технический директор "Рено" Боб Белл считает, что россиянину Сергею Сироткину не повезло во время первой практики "Гран-при Бразилии". Он заменял в первой сессии Кевина Магнуссена.

– Утром возникли технические проблемы, хотя день в целом получился позитивным, – цитирует Grand Prix Белла. – К сожалению, Сергей отработал мало кругов из-за технических проблем. Однако вторая сессия прошла нормально. Мы смогли доработать всю запланированную программу. У Магнуссена машина была настроена чуть лучше, чем у Палмера. Мы знаем, над чем работать, так что надеемся к квалификации быть в оптимальном состоянии.

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