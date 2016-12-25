Боб Белл: "Палмеру потребовалось немного времени, чтобы научиться извлекать максимум из машины"

Технический директор "Рено" Боб Белл остался доволен прогрессом Джолиона Палмера в 2016 году. Для британца это был первый полноценный сезон в качестве призового пилота.

– У Палмера ушло не так много времени на то, чтобы понять, как извлечь максимум из машины, – цитирует F1i Белла. – Во второй части сезоне он ощутимо прибавил. Не раз во втором сегменте квалификации Палмер оказывался быстрее Магнуссена. В следующем году он должен сохранить этот импульс, поскольку это толковый гонщик, заработавший определенную репутацию в команде.