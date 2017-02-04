"Макларен" может сменить поставщика двигателей, если в предстоящем сезоне с моторами "Хонды" команде не удастся добиться прогресса. Это будет третий год сотрудничества, однако в двух предыдущих ожидания не оправдались. Как сообщает AS, о возвращении в "Формулу-1" задумывается концерн "БМВ".

По данным источника, в немецкой компании разрабатывают проект двигателя для современных болидов "Формулы-1". В перспективе именно "БМВ" может заменить "Хонду" в качестве моториста "Макларена".