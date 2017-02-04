13:46 4 февраля | ФОРМУЛА-1

"БМВ" может заменить "Хонду" в качестве моториста "Макларена"

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"Макларен" может сменить поставщика двигателей, если в предстоящем сезоне с моторами "Хонды" команде не удастся добиться прогресса. Это будет третий год сотрудничества, однако в двух предыдущих ожидания не оправдались. Как сообщает AS, о возвращении в "Формулу-1" задумывается концерн "БМВ".

По данным источника, в немецкой компании разрабатывают проект двигателя для современных болидов "Формулы-1". В перспективе именно "БМВ" может заменить "Хонду" в качестве моториста "Макларена".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Aleks125

Вот что хорошо умеют делать наши журналисты, так это транслировать звон, не зная где он.

21:14 5 февраля

BookerUser

Алонса снова свой мак до финиша доталкивать будет??? ))))))))))))))))))))))

19:57 5 февраля

Avenger

Да, конечно, придёт сейчас БМВ и мотор сразу один из лучших сделает, ха ха ха Типа в Хонде просто не умеют строить моторы? :-)))

17:57 5 февраля

Алый Дракон

Уже писали, что "БМВ" и "Макларен" совместно разрабатывают двигатель, но - для гражданского суперкара. ...Вот после этого и пошли слухи о возможной замене... Так-то логика есть - если в условиях изменившегося регламента "Макларен" не начнет завоевывать подиумы (именно завоевывать, а не просто бороться), то ждать в ближайшие 2-3 года борьбы за чемпионство не следует... А сколько тогда ждать?... 7 лет?... 10?... А будет ли она вообще - эта борьба с "Хондой"?... Или для этого опять надо будет дождаться возвращения "атомосферников"?... Другое дело, что с БМВ тоже не с первой гонки выигрывать получится - опять несколько лет в топку... А это слишком много для такой команды, как "Макларен"... Хотя "Феррари", вон, больше 20 лет ждала возвращения на вершину после титула Шектера...

15:42 4 февраля

КолобокКолобков

Маки превратятся в подопытных крыс что-ли? Но мало верится в этот вброс.

15:12 4 февраля

RedMack2

А Хонду куда? В топку? Плюс такой удар по репутации - не получилось и сразу выкинули... Япошкам после такого будет впору харакири делать.

14:36 4 февраля

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