"Макларен" может сменить поставщика двигателей, если в предстоящем сезоне с моторами "Хонды" команде не удастся добиться прогресса. Это будет третий год сотрудничества, однако в двух предыдущих ожидания не оправдались. Как сообщает AS, о возвращении в "Формулу-1" задумывается концерн "БМВ".
По данным источника, в немецкой компании разрабатывают проект двигателя для современных болидов "Формулы-1". В перспективе именно "БМВ" может заменить "Хонду" в качестве моториста "Макларена".
Aleks125
Вот что хорошо умеют делать наши журналисты, так это транслировать звон, не зная где он.
21:14 5 февраля
BookerUser
Алонса снова свой мак до финиша доталкивать будет??? ))))))))))))))))))))))
19:57 5 февраля
Avenger
Да, конечно, придёт сейчас БМВ и мотор сразу один из лучших сделает, ха ха ха Типа в Хонде просто не умеют строить моторы? :-)))
17:57 5 февраля
Алый Дракон
Уже писали, что "БМВ" и "Макларен" совместно разрабатывают двигатель, но - для гражданского суперкара. ...Вот после этого и пошли слухи о возможной замене... Так-то логика есть - если в условиях изменившегося регламента "Макларен" не начнет завоевывать подиумы (именно завоевывать, а не просто бороться), то ждать в ближайшие 2-3 года борьбы за чемпионство не следует... А сколько тогда ждать?... 7 лет?... 10?... А будет ли она вообще - эта борьба с "Хондой"?... Или для этого опять надо будет дождаться возвращения "атомосферников"?... Другое дело, что с БМВ тоже не с первой гонки выигрывать получится - опять несколько лет в топку... А это слишком много для такой команды, как "Макларен"... Хотя "Феррари", вон, больше 20 лет ждала возвращения на вершину после титула Шектера...
15:42 4 февраля
КолобокКолобков
Маки превратятся в подопытных крыс что-ли? Но мало верится в этот вброс.
15:12 4 февраля
RedMack2
А Хонду куда? В топку? Плюс такой удар по репутации - не получилось и сразу выкинули... Япошкам после такого будет впору харакири делать.
14:36 4 февраля