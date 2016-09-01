10:35 | ФОРМУЛА-1

Благодаря Ферстаппену посещаемость "Гран-при Бельгии" выросла на 25 процентов

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Успешное выступление пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена позволило организаторам "Гран-при Бельгии" получить значительный рост продаж билетов. Как сообщает The Judge 13, в этом году на данный этап чемпионата мира было продано на 25 процентов больше билетов, чем в прошлом сезоне. Организаторам пришлось расширить в некоторых местах вместимость трибун в ожидании свыше 20 тысяч болельщиков из Голландии. Однако посещаемость превзошла ожидания, когда молодому голландцу удалось стать вторым в квалификации. За ночь перед гонкой дополнительно было продано 9 тысяч билетов, а общая посещаемость "Гран-при Бельгии" составила от 85 до 100 тысяч зрителей.

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