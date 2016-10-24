Берни Экклстоун: "Я ничего не имею против Росберга"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что его не так поняли, когда он заявил, что чемпионство Льюиса Хэмилтона предпочтительнее, чем победа Нико Росберга в сезоне. Его уже раскритиковали за это заявление, а Ники Лауда назвал эти слова бестактными.

– Жаль, что СМИ пишут только половину того, что я сказал, – цитирует Bild Экклстоуна. – Я ничего не имею против Нико. Это отличный гонщик, но Льюис стал великим представителем "Формулы-1" во всем мире. Росберг будет достойным чемпионом, потому что проделал хорошую работу и набрал больше всех очков. Но посмотрите на работу Хэмилтона за пределами трассы. Он ходит на ток-шоу, приемы, он представляет наш бренд.