Берни Экклстоун: "Вольфф думает только о деньгах"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что глава "Мерседеса" Тото Вольфф заботится только о своих доходах. По его словам, новым владельцам "Формулы-1" нужно сократить выплаты командам.

– Рон Деннис, Фрэнк Уильямс и я – мы все разбогатели благодаря "Формуле-1", – цитирует F1i Экклстоуна. – Но это не было нашей первоначальной целью, когда мы появились в этом спорте. Проблема в том, что сейчас есть люди, которые думают только о деньгах. Вольфф, наверное, лучший пример этого. Liberty Media должна давать меньше денег командам, снизить цены на билеты, чтобы мы снова увидели очереди в кассы автодромов.