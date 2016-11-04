17:48 | ФОРМУЛА-1

Берни Экклстоун: "В "Формуле-1" все останется как есть"

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что, несмотря на смену владельцев, в серии не произойдет революционных изменений. Об этом, по его словам, договорились все команды, участвующие в гонках. Ранее сообщалось, что Берни Экклстоуна на посту руководителя "Формулы-1" может сменить Росс Браун.

– У нас есть договоренность с командами, что все останется как есть, – приводит слова Экклстоуна Motorsport. – И будут иметь место обычные дискуссии о продлении соглашения с командами. Это коммерческое соглашение. Так что давайте посмотрим, что произойдет.

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