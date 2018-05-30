Берни Экклстоун: "Тодт отдаляется от "Формулы-1". Это может привести к катастрофе"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун раскритиковал президента ФИА Жана Тодта. По его словам, руководитель организации уже не участвует в управлении гоночной серии.

– Я создал структуру, стратегическую группу, которая разрабатывала правила, в нее входили команды, ФИА, ФОМ. У всех было равное число голосов, – цитирует L’Equipe Экклстоуна. – Сейчас же Тодт слишком занят, работает над самыми разными вещами, трудится 24 часа в сутки, но отдаляется от "Формулы-1". Это меня беспокоит. Думаю, что президент ФИА должен участвовать в работе. Надеюсь, что это не приведет к катастрофе. Тодт должен удержать серию в своих руках.