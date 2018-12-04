Берни Экклстоун: "Считаю Феттеля жертвой, а не преступником"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что Себастьяна Феттеля не следует критиковать за упущенную победу в чемпионате в нынешнем сезоне. По его мнению, немца скорее следует считать жертвой обстоятельств.

– Хэмилтон прекрасно выступил в этом году, – цитирует Bild Экклстоуна. – И он выиграл в том числе благодаря полной поддержке команды. Нельзя сказать то же самое о Феттеле. "Феррари" после смерти президента Серджо Маркьонне снова окунулась в свои внутренние течения. Мы внезапно увидели странные ошибки, если не сказать больше. Мне со стороны казалось, что для Райкконена "Феррари" делала больше, чем для Феттеля. Команда должна всесторонне поддерживать своего лучшего пилота в чемпионате. Я считаю Себастьяна жертвой, а не преступником в данной истории.